26 сентября, 13:50

Силовики взялись за криптообменники в «Москве-Сити» после незаконного вывода средств в ОАЭ

Baza: В Москве-Сити уже три недели идут проверки криптообменников силовиками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CarpenterPhoto

В деловом центре «Москва-Сити» на протяжении трёх недель продолжаются масштабные проверки криптовалютных обменников, в ходе которых изымаются крупные суммы денег и оборудование. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, оперативные мероприятия связаны с расследованием незаконного вывода капиталов за границу, преимущественно в ОАЭ. В фокусе внимания правоохранительных органов находятся сервисы Rapira и Mosca, где на прошлой неделе было изъято более 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро. Средства временно заблокированы.

Проверки проводятся в рамках процессуальной процедуры без возбуждения уголовного дела. Силовики работают со списками контактов, позволяющими получить доступ к конкретным обменным пунктам. Представители юридического бюро, представляющего интересы владельцев бизнеса, отказались давать комментарии по существу операции.

На виду у всех: Адвокат рассказал, что грозит паре из «Москва-Сити» за секс у панорамного окна
В начале сентября Life.ru рассказывал, как ФСБ задержала жителя Воронежа за преступные операции с криптой. Россиянин переводил средства украинскому военизированному подразделению, подведомственному ГУР.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
