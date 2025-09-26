Силовики взялись за криптообменники в «Москве-Сити» после незаконного вывода средств в ОАЭ

В деловом центре «Москва-Сити» на протяжении трёх недель продолжаются масштабные проверки криптовалютных обменников, в ходе которых изымаются крупные суммы денег и оборудование. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, оперативные мероприятия связаны с расследованием незаконного вывода капиталов за границу, преимущественно в ОАЭ. В фокусе внимания правоохранительных органов находятся сервисы Rapira и Mosca, где на прошлой неделе было изъято более 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро. Средства временно заблокированы.

Проверки проводятся в рамках процессуальной процедуры без возбуждения уголовного дела. Силовики работают со списками контактов, позволяющими получить доступ к конкретным обменным пунктам. Представители юридического бюро, представляющего интересы владельцев бизнеса, отказались давать комментарии по существу операции.

В начале сентября Life.ru рассказывал, как ФСБ задержала жителя Воронежа за преступные операции с криптой. Россиянин переводил средства украинскому военизированному подразделению, подведомственному ГУР.