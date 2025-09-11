На виду у всех: Адвокат рассказал, что грозит паре из «Москва-Сити» за секс у панорамного окна
Занявшихся сексом у панорамного окна в ЖК «Москва-Сити» могут обвинить в хулиганстве. Об этом адвокат Иван Дощенко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Как пояснил адвокат, закон не запрещает людям находиться без одежды в собственном жилье. В то же время, если они намеренно ходят голыми у распахнутых окон, а тем более занимаются любовью, то их действия уже могут быть расценены как мелкое хулиганство или даже как развратные действия. Ситуация сложится ещё хуже, если свидетелями непристойностей станут дети. В таком случае любителям утех в неположенных местах грозит обвинения по статье о причинении вреда детям.
Примечательно, что «блюстителя порядка» тоже могут привлечь к ответственности. По законодательству, съёмка обнажённых людей в их доме через окно с целью дальнейшего распространения материала является нарушением неприкосновенности частной жизни и преследуется по закону — вплоть до лишения свободы.
