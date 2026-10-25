В Ленобласти мужчина зарезал знакомого из ревности и был задержан у Пулково

В Ленинградской области ссора на почве ревности закончилась гибелью 35-летнего мужчины. Предполагаемый убийца попытался скрыться, однако уже через несколько часов его задержали возле аэропорта Пулково. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла утром в посёлке Фёдоровское. По предварительным данным, между двумя знакомыми вспыхнул конфликт, причиной которого стала ревность. Во время выяснения отношений 36-летний мужчина, как утверждается, схватился за нож и несколько раз ударил оппонента. Полученные ранения оказались смертельными.

После произошедшего нападавший покинул место преступления. Однако далеко уйти от правоохранителей ему не удалось: подозреваемого обнаружили в районе петербургского аэропорта. Сейчас задержанный ожидает решения вопроса о заключении под стражу. Обстоятельства смертельной ссоры выясняются.

Ревность ранее становилась причиной других смертельных конфликтов в Петербурге. Так, в октябре в посёлке Металлострой мужчина, по версии следствия, во время ссоры избил супругу, после чего она скончалась. Фигурант признал вину, а суд отправил его под стражу до 21 декабря. Обвиняемый также заявил о желании отправиться на СВО после вынесения приговора.