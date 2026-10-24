Забивший жену шваброй петербуржец признал вину и захотел уйти на СВО

В Санкт-Петербурге 41-летний Михаил Белов, обвиняемый в убийстве супруги во время ссоры из-за ревности, признал вину и заявил о желании отправиться на СВО после приговора. Пока мужчина останется под стражей до 21 декабря.

По версии следствия, преступление произошло не позднее 8 октября в коммунальной квартире посёлка Металлострой. Белов, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поссорился с женщиной из-за ревности. Во время конфликта он избил её руками и черенком швабры.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Следствие установило, что после произошедшего мужчина завернул тело в полиэтилен, но не обратился в экстренные службы и никому не рассказал о случившемся.

Во время следственных действий Белов признался в содеянном. На вопрос о раскаянии он ответил утвердительно. Позднее обвиняемый сообщил о намерении отправиться в зону специальной военной операции после вынесения приговора.

Известно, что мужчина ранее проживал в Колпинском районе и официально не работал. По данным 78.ru, у него трое детей, а в сентябре ситуацией в семье заинтересовались органы опеки.

Прокуратура Колпинского района поддержала ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу. Суд удовлетворил его и избрал арест до 21 декабря 2026 года.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Дзержинска, который убил бывшую жену после ссоры на почве ревности. По данным следствия, мужчина подкараулил 33-летнюю женщину возле детского сада и нанёс ей не менее 15 ножевых ранений. Пострадавшая погибла на месте, подозреваемого задержали.