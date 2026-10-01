Ранил четверых и угнал машину: Под Петербургом задержали беглеца после резни в общежитии

Мужчина ранил ножом четверых постояльцев общежития в деревне Вистино Ленинградской области, после чего попытался скрыться на автомобиле одного из пострадавших. Подозреваемого задержали после погони, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Ленобласти мужчина ранил ножом четверых и пытался скрыться на чужой машине. Видео © Telegram / Ирина Волк

Все четверо раненых были госпитализированы. Один из мужчин находится в тяжёлом состоянии.

По данным полиции, после нападения фигурант завладел ключами от машины одного из пострадавших и уехал с места происшествия. Однако автомобиль вскоре съехал в кювет, после чего мужчина попытался спрятаться в лесополосе.

Полицейские выставили посты по периметру лесополосы. Подозреваемого с ножом заметили сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего мужчину задержали.

По факту нападения следователь ОМВД России по Кингисеппскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Кроме того, после сопротивления при задержании в отношении мужчины завели ещё одно дело — по статье 318 УК РФ. Фигурант заключён под стражу.

Похожее массовое нападение с ножом произошло этим летом в Якутии. В июле Life.ru рассказывал о мужчине, который во время застолья напал на компанию в посёлке Нижний Куранах. Один из участников конфликта получил смертельное ранение, ещё четверо пострадали. Одного из раненых медики также оценивали как тяжёлого. Подозреваемого задержали на месте сотрудники полиции и Росгвардии. Следователи тогда возбудили уголовное дело об убийстве.