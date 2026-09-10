Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 17:30

Семь человек задержали после нападения с ножом в Лондоне, четверо пострадали

Место нападения с ножом в Лондоне. Обложка © X / london_now_news

Место нападения с ножом в Лондоне. Обложка © X / london_now_news

Семь мужчин задержали после нападения с применением ножа в районе Бромли на юго-востоке Лондона. Четыре человека госпитализированы, один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

В службу скорой помощи британской столицы поступил вызов около 14:19 по местному времени. Пострадавших доставили в больницу, их состояние, за исключением одного человека, не уточняется. По данным «Би-Би-Си», инцидент произошёл днём в ресторане сети быстрого питания KFC. Предварительно, речь идёт о драке с применением холодного оружия.

Задержанные остаются под стражей, а полиция продолжает расследование. Правоохранители заявили, что оснований говорить о более широкой угрозе для общества нет. Причина произошедшего пока не установлена. Другие обстоятельства конфликта также выясняются.

Трепанацию черепа сделали фельдшеру после нападения у храма на юге Москвы
Трепанацию черепа сделали фельдшеру после нападения у храма на юге Москвы

Тем временем полиция немецкого Дюссельдорфа оцепила район, в котором находится генконсульство Украины. Причиной называется некая угроза безопасности, однако точных данных о том, что произошло у дипмиссии, неизвестно. Проводится спецоперация.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Великобритания
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar