Семь человек задержали после нападения с ножом в Лондоне, четверо пострадали

Семь мужчин задержали после нападения с применением ножа в районе Бромли на юго-востоке Лондона. Четыре человека госпитализированы, один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

В службу скорой помощи британской столицы поступил вызов около 14:19 по местному времени. Пострадавших доставили в больницу, их состояние, за исключением одного человека, не уточняется. По данным «Би-Би-Си», инцидент произошёл днём в ресторане сети быстрого питания KFC. Предварительно, речь идёт о драке с применением холодного оружия.

Задержанные остаются под стражей, а полиция продолжает расследование. Правоохранители заявили, что оснований говорить о более широкой угрозе для общества нет. Причина произошедшего пока не установлена. Другие обстоятельства конфликта также выясняются.

Тем временем полиция немецкого Дюссельдорфа оцепила район, в котором находится генконсульство Украины. Причиной называется некая угроза безопасности, однако точных данных о том, что произошло у дипмиссии, неизвестно. Проводится спецоперация.