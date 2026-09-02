Трепанацию черепа сделали фельдшеру после нападения у храма на юге Москвы

23-летней фельдшеру Полине, пострадавшей во время нападения у церкви на юге Москвы, провели операцию по трепанации черепа. Сейчас девушка находится в искусственной коме, сообщает Mash.

Во время нападения мужчина около десяти раз ударил девушку лопатой. После того как она упала, он продолжил избивать её руками и ногами. В результате у фельдшера диагностировали тяжёлый ушиб мозга и переломы. Операция прошла без осложнений, однако врачи продолжают наблюдать за состоянием пациентки.

Известно, что Полина недавно вышла замуж и учится на шестом курсе Сеченовского университета по специальности «Лечебное дело». Девушка поступила на бюджет по олимпиаде и планировала стать врачом-гематологом.

Напомним, инцидент произошёл накануне в московском районе Марьино. Мужчина сам вызвал скорую к храму святых Жён-Мироносиц, однако внутрь медиков не пустил. После этого он схватил лежавшую неподалёку лопату и напал на приехавшую фельдшера. За девушку вступился случайный прохожий, который несколько раз выстрелил в агрессора из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Мужчина скончался от полученных ранений. Позднее выяснилось, что 29-летний нападавший был постоянным прихожанином этого храма, а местные прежде не замечали за ним агрессивного поведения. Однако выяснилось, что он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.