Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 14:22
3840

Трепанацию черепа сделали фельдшеру после нападения у храма на юге Москвы

Избитая лопатой 23-летняя фельдшер Полина. Обложка © Telegram / Mash

Избитая лопатой 23-летняя фельдшер Полина. Обложка © Telegram / Mash

23-летней фельдшеру Полине, пострадавшей во время нападения у церкви на юге Москвы, провели операцию по трепанации черепа. Сейчас девушка находится в искусственной коме, сообщает Mash.

Во время нападения мужчина около десяти раз ударил девушку лопатой. После того как она упала, он продолжил избивать её руками и ногами. В результате у фельдшера диагностировали тяжёлый ушиб мозга и переломы. Операция прошла без осложнений, однако врачи продолжают наблюдать за состоянием пациентки.

Известно, что Полина недавно вышла замуж и учится на шестом курсе Сеченовского университета по специальности «Лечебное дело». Девушка поступила на бюджет по олимпиаде и планировала стать врачом-гематологом.

Момент нападения мужчины на медиков у храма на юге Москвы попал на видео
Момент нападения мужчины на медиков у храма на юге Москвы попал на видео

Напомним, инцидент произошёл накануне в московском районе Марьино. Мужчина сам вызвал скорую к храму святых Жён-Мироносиц, однако внутрь медиков не пустил. После этого он схватил лежавшую неподалёку лопату и напал на приехавшую фельдшера. За девушку вступился случайный прохожий, который несколько раз выстрелил в агрессора из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Мужчина скончался от полученных ранений. Позднее выяснилось, что 29-летний нападавший был постоянным прихожанином этого храма, а местные прежде не замечали за ним агрессивного поведения. Однако выяснилось, что он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar