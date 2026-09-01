Момент нападения мужчины на медиков у храма на юге Москвы попал на видео

Появились кадры нападения 29-летнего мужчины с лопатой на фельдшеров возле храма Святых Жён-Мироносиц на Белореченской улице в Москве. Запись с камеры опубликовал телеканал «Рен-ТВ» в Telegram-канале.

Кадры нападения мужчины с лопатой на фельдшеров в Москве. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

На видео видно, как мужчина сначала набрасывается на одного из медиков, а затем хватает лопату и начинает наносить удары. Остановить агрессора пытаются другие сотрудники скорой помощи и оказавшиеся рядом прохожие. Несмотря на это, мужчина продолжает сопротивляться. В этот момент один из очевидцев применил оружие. Нападавший получил смертельное ранение и скончался. Стрелявшего задержали.

Один из фельдшеров после нападения был госпитализирован с тяжёлой травмой головы. По данным СМИ, у пострадавшей девушки диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа — она навсегда может стать инвалидом.

Напомним, инцидент произошёл в московском районе Марьино. Мужчина сам вызвал скорую к храму святых Жён-Мироносиц, однако внутрь медиков не пустил. После этого он схватил лежавшую неподалёку лопату и напал на приехавшую фельдшера. За девушку вступился случайный прохожий, который несколько раз выстрелил в агрессора из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Мужчина скончался от полученных ранений. Позднее выяснилось, что 29-летний нападавший был постоянным прихожанином этого храма, а местные прежде не замечали за ним агрессивного поведения. Однако выяснилось, что он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.