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Опубликовано 1 сентября, 13:00

Избитая лопатой у храма на юге Москвы фельдшер может остаться инвалидом

Избитая лопатой 23-летняя фельдшер Полина. Обложка © Telegram / Mash

Избитая лопатой 23-летняя фельдшер Полина. Обложка © Telegram / Mash

23-летняя фельдшер Полина Г., которую избили лопатой возле храма святых Жён-Мироносиц в московском Марьино, может остаться инвалидом. Девушка находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Mash.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом основания черепа. После сильного удара на затылке у неё также образовалась открытая рана длиной около семи сантиметров. Сейчас медики продолжают бороться за состояние Полины.

Задержан прохожий, застреливший агрессора с лопатой возле храма в Москве
Задержан прохожий, застреливший агрессора с лопатой возле храма в Москве

Напомним, инцидент произошёл в московском районе Марьино. Мужчина сам вызвал скорую к храму святых Жён-Мироносиц, однако внутрь медиков не пустил. После этого он схватил лежавшую неподалёку лопату и напал на приехавшую фельдшера. За девушку вступился случайный прохожий, который несколько раз выстрелил в агрессора из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Мужчина скончался от полученных ранений. Позднее выяснилось, что 29-летний нападавший был постоянным прихожанином этого храма, а местные прежде не замечали за ним агрессивного поведения. Однако выяснилось, что он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

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Юлия Сафиулина
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