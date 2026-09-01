Избитая лопатой у храма на юге Москвы фельдшер может остаться инвалидом
Избитая лопатой 23-летняя фельдшер Полина. Обложка © Telegram / Mash
23-летняя фельдшер Полина Г., которую избили лопатой возле храма святых Жён-Мироносиц в московском Марьино, может остаться инвалидом. Девушка находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Mash.
Врачи диагностировали у пострадавшей перелом основания черепа. После сильного удара на затылке у неё также образовалась открытая рана длиной около семи сантиметров. Сейчас медики продолжают бороться за состояние Полины.
Напомним, инцидент произошёл в московском районе Марьино. Мужчина сам вызвал скорую к храму святых Жён-Мироносиц, однако внутрь медиков не пустил. После этого он схватил лежавшую неподалёку лопату и напал на приехавшую фельдшера. За девушку вступился случайный прохожий, который несколько раз выстрелил в агрессора из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Мужчина скончался от полученных ранений. Позднее выяснилось, что 29-летний нападавший был постоянным прихожанином этого храма, а местные прежде не замечали за ним агрессивного поведения. Однако выяснилось, что он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
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