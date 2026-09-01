Напавший с лопатой у храма в Москве пытался попасть на службу, которой не было

Мужчина, напавший с лопатой на людей возле московского храма, пытался попасть на службу. Однако сегодня богослужения не было, сообщает SHOT.

Обстановка у храма в Москве, где мужчина с лопатой напал на людей. Видео © SHOT

Накануне этот человек вызывал к церкви полицейских. Причины такого поступка неизвестны: стражи порядка побеседовали с ним и разошлись.

29-летний мужчина был постоянным прихожанином храма Святых Жён-Мироносиц. Местные часто видели его там. Раньше он вёл себя спокойно, ничего подозрительного за ним не замечали.

Сегодня утром злоумышленник вызвал скорую, но в здание медиков не пустил. На девушку-фельдшера нападавший кинулся с лопатой, которая лежала неподалёку.

За пострадавшую заступился прохожий. Он выстрелил в обидчика, попав в шею и грудную клетку. От ранений тот скончался. Стрелявшего задержали, на месте ЧП силовики организовали проверку.

Напомним, инцидент произошёл в районе Марьино. Предварительно, мужчина, напавший с лопатой на людей, состоял на учёте в ПНД.