Напавший с лопатой у храма в Москве пытался попасть на службу, которой не было
Мужчина, напавший с лопатой на людей возле московского храма, пытался попасть на службу. Однако сегодня богослужения не было, сообщает SHOT.
Обстановка у храма в Москве, где мужчина с лопатой напал на людей. Видео © SHOT
Накануне этот человек вызывал к церкви полицейских. Причины такого поступка неизвестны: стражи порядка побеседовали с ним и разошлись.
29-летний мужчина был постоянным прихожанином храма Святых Жён-Мироносиц. Местные часто видели его там. Раньше он вёл себя спокойно, ничего подозрительного за ним не замечали.
Сегодня утром злоумышленник вызвал скорую, но в здание медиков не пустил. На девушку-фельдшера нападавший кинулся с лопатой, которая лежала неподалёку.
За пострадавшую заступился прохожий. Он выстрелил в обидчика, попав в шею и грудную клетку. От ранений тот скончался. Стрелявшего задержали, на месте ЧП силовики организовали проверку.
Напомним, инцидент произошёл в районе Марьино. Предварительно, мужчина, напавший с лопатой на людей, состоял на учёте в ПНД.
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