Задержан прохожий, застреливший агрессора с лопатой возле храма в Москве

В Москве задержали прохожего, который застрелил мужчину, кидавшегося с лопатой на прихожан церкви жён-мироносиц в Марьино. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, стрелявший открыл огонь из травматического оружия. Телеграм-канал подтверждает, что напавший на людей с лопатой имел психическое расстройство.

Напомним, инцидент произошёл на Белореческой улице. Пострадала медик скорой помощи, которую вызвали очевидцы, а также ещё несколько человек. Злоумышленник погиб после того, как в него выстрелил случайный прохожий. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.