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Регион
Опубликовано 1 сентября, 09:44

Задержан прохожий, застреливший агрессора с лопатой возле храма в Москве

Обложка © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Обложка © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В Москве задержали прохожего, который застрелил мужчину, кидавшегося с лопатой на прихожан церкви жён-мироносиц в Марьино. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, стрелявший открыл огонь из травматического оружия. Телеграм-канал подтверждает, что напавший на людей с лопатой имел психическое расстройство.

Напавший с лопатой на прихожан храма в Москве состоял на учёте в ПНД
Напавший с лопатой на прихожан храма в Москве состоял на учёте в ПНД

Напомним, инцидент произошёл на Белореческой улице. Пострадала медик скорой помощи, которую вызвали очевидцы, а также ещё несколько человек. Злоумышленник погиб после того, как в него выстрелил случайный прохожий. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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