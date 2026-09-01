Напавший с лопатой у храма на юге Москвы увлекался ставками

По данным канала, погибшему было 29 лет, через две недели ему должно было исполниться 30. SHOT утверждает, что мужчина регулярно делал ставки и тратил на них деньги, а также обращался в частные клиники.

Инцидент произошёл в московском районе Марьино. Мужчина сам вызвал скорую к храму святых Жён-Мироносиц, однако внутрь медиков не пустил. После этого он схватил лежавшую неподалёку лопату и напал на приехавшую фельдшера. За девушку вступился случайный прохожий, который несколько раз выстрелил в агрессора из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Мужчина скончался от полученных ранений. Позднее выяснилось, что 29-летний нападавший был постоянным прихожанином этого храма, а местные прежде не замечали за ним агрессивного поведения. Однако выяснилось, что он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.