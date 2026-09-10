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Опубликовано 10 сентября, 17:03

Район генконсульства Украины в Дюссельдорфе оцепили из-за угрозы безопасности

Немецкая полиция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Немецкая полиция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Полиция оцепила район генконсульства Украины в центре Дюссельдорфа из-за неназванной угрозы безопасности, передаёт агентство DPA. На месте проводится полицейская операция.

Что именно произошло, СМИ не указывают. Оцепленный район ограждён специальной лентой.

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Ранее сегодня по всей Германии тестировали системы предупреждения населения на случай чрезвычайных ситуаций. Помимо прочего, на телефоны граждан пришло специальное уведомление.

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Матвей Константинов
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