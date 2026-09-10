Район генконсульства Украины в Дюссельдорфе оцепили из-за угрозы безопасности

Полиция оцепила район генконсульства Украины в центре Дюссельдорфа из-за неназванной угрозы безопасности, передаёт агентство DPA. На месте проводится полицейская операция.

Что именно произошло, СМИ не указывают. Оцепленный район ограждён специальной лентой.

Ранее сегодня по всей Германии тестировали системы предупреждения населения на случай чрезвычайных ситуаций. Помимо прочего, на телефоны граждан пришло специальное уведомление.