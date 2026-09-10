По всей Германии завыли сирены

В Германии 10 сентября запустили общенациональную проверку систем предупреждения населения на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщило Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK).

Тест начался в 11:00 по местному времени. Через федеральную систему MoWaS предупреждение одновременно направили на смартфоны через Cell Broadcast и приложения, а также радио, телевидение, цифровые информационные табло и другие подключённые каналы.

Параллельно земли и муниципалитеты проверяли собственные средства оповещения. В населённых пунктах, где установлено соответствующее оборудование, включали сирены и задействовали громкоговорители.

В тестировании участвовали и приложения NINA и KATWARN. Cell Broadcast позволяет отправлять тревожные сообщения непосредственно на совместимые мобильные телефоны в определённой зоне даже без установленного приложения.

В 11:45 власти запланировали общенациональный отбой тревоги. Ежегодная проверка должна показать возможные технические и организационные проблемы, чтобы системы можно было доработать до их использования при реальной угрозе.

В Германии параллельно готовят масштабное усиление защиты от беспилотников и кибератак. Глава МВД Александр Добриндт сообщил о разработке общенациональной системы с цифровым «куполом» Cyberdome и мобильными антидроновыми подразделениями, которые планируют разместить в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Отдельное внимание власти ФРГ хотят уделить объектам критической инфраструктуры и расширению возможностей силовиков по использованию ИИ, биометрии и видеонаблюдения.