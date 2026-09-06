Дроны с хакерами не пройдут! Германию защитят «купол» и мобильные отряды

Масштабную систему защиты от беспилотников и кибератак намерены создать в Германии. Министр внутренних дел Александр Добринд разрабатывает общенациональный план, предусматривающий в том числе запуск цифрового «купола» Cyberdome. Об этом сообщило издание Bild.

«Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт планирует создать комплексную систему защиты от новых атак... Для защиты ведомств и предприятий, ежедневно подвергающихся сотням кибератак, планируется создать общенациональный цифровой купол Cyberdome», — говорится в материале.

Поводом для подготовки новых мер стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Согласно планам ведомства, мобильные подразделения федеральной полиции по борьбе с БПЛА появятся в стратегически важных городах — Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге и Берлине.

Отдельную роль в системе отведут объектам критической инфраструктуры. Речь идёт о предприятиях водоснабжения и электроэнергетики, а также заводах оборонно-промышленного комплекса. Как утверждает издание, им хотят предоставить возможность самостоятельно выявлять беспилотники и активно противодействовать им.

Киберугрозы планируют закрыть отдельным направлением. Для защиты государственных учреждений и предприятий, которые ежедневно сталкиваются с сотнями атак в интернете, предполагается создать общенациональный цифровой купол Cyberdome. Расширить собираются и инструментарий немецких органов безопасности. Им планируют дать дополнительные возможности для применения искусственного интеллекта, биометрических технологий и систем видеонаблюдения.

Ранее к ситуации вокруг беспилотника в аэропорту Лейпциг/Галле обратился канцлер Германии Фридрих Мерц. На предвыборном мероприятии ХДС в Лангенхагене он сопоставил реакцию нынешнего правительства с действиями властей ФРГ во время протестов против размещения американских ракет «Першинг-2» в Западной Германии в 1980-х годах.