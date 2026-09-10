Дипломатический исход: Более 150 россиян аврально покинут Германию из-за решения Берлина

Более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей вынуждены в срочном порядке покинуть Германию после решения Берлина закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом. Об этом сообщили в посольстве России в ФРГ.

В дипмиссии резко раскритиковали меры немецких властей, принятые после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Берлин возложил ответственность за произошедшее на Россию, российская сторона эти обвинения отвергает.

«Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, — это „разумный“ повод для лишения сотен тысяч граждан Германии и проживающих в ФРГ росграждан доступа к консульским услугам, выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?» — заявили в посольстве.

В российском посольстве назвали особенно циничным то, что решение принимается на фоне сообщений о производстве и закупках Германией беспилотников для Украины. В дипмиссии также связали происходящее с общей милитаризацией ФРГ и ростом антироссийской риторики.

Генеральное консульство России в Бонне должно прекратить работу до 18 сентября. Берлин также решил прекратить действие соглашения, регулирующего деятельность Русского дома в немецкой столице. Сотрудникам обоих учреждений и их семьям предписали покинуть территорию ФРГ. Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники закрытого Русского дома в Берлине уже вернулись в Москву. Германские власти дали работникам учреждения и членам их семей семь дней на выезд из страны.