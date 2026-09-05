Не останется без следа: Посол РФ — о закрытии генконсульства России в Бонне

Москва не оставит без ответа закрытие своего Генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в подкасте немецкого блогера Бена Берндта.

«Мы рассматриваем это, и наше политическое руководство рассматривает это как серьёзную политическую ошибку. Это, конечно, не останется без следа и без реакции», — сказал дипломат.

Германия объявила о закрытии российских дипломатических объектов в начале августа — вскоре после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Тогда полиция сообщила, что сотрудник воздушной гавани обнаружил БПЛА с взрывчаткой в зоне грузовых перевозок.

В Кремле назвали произошедшее наспех состряпанной провокацией. Президент России Владимир Путин заявлял, что у Германии нет доказательств угроз со стороны РФ, и связывал обвинения с тяжёлым внутриполитическим положением в ФРГ.

Ранее Life.ru рассказывал о реакции МИД РФ на решение Берлина и о последовавших за этим дипломатических шагах. Берлин обосновал своё решение инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле и возложил ответственность на Москву, однако Россия назвала обвинения бездоказательными и расценила их как эскалацию. В ответ на закрытие Русского дома в Берлине Россия закроет отделения Института Гёте в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, но меры в связи с ликвидацией генконсульства пока не объявлены.