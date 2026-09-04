МИД: Россия объявит ответ на закрытие генконсульства в Бонне в ближайшее время

Россия в ближайшие дни или даже часы объявит об ответе на закрытие генконсульства в Бонне. Об этом посол РФ в Германии Сергей Нечаев сообщил российским журналистам. Дипломат подтвердил, что решение Берлина не останется без последствий, однако раскрывать готовящиеся шаги Москвы пока не стал.

«Они, конечно, будут. Без реакции такое не оставляем», — сказал Нечаев. По словам посла, о принятых мерах могут сообщить в самое ближайшее время.

Правительство ФРГ распорядилось закрыть российское генконсульство до 18 сентября. Сотрудникам учреждения и членам их семей предписано покинуть Германию.

Закрытие диппредставительства уже затронуло его заявителей. Как писал Life.ru, готовые загранпаспорта можно забрать в Бонне без записи до 11 сентября включительно. Затем невостребованные документы и незавершённые заявления передадут российскому посольству в Берлине. Тем временем решение германских властей раскритиковали в самой ФРГ, назвав его необъяснимым и противоречащим интересам граждан.

Берлин объяснил решение инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, возложив ответственность на Москву. Российское посольство и глава МИД Сергей Лавров назвали обвинения бездоказательными и расценило действия ФРГ как беспрецедентную эскалацию. Часть ответа уже коснулась культурного сотрудничества. После решения ФРГ прекратить работу Русского дома в Берлине Россия закроет отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Отдельные меры из-за ликвидации генконсульства пока не объявлены.