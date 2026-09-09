Сотрудники закрытого в Берлине Русского дома прилетели в Москву

После закрытия Русского дома в Берлине его сотрудники вернулись в Москву. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости».

О решении расторгнуть договор, касающийся работы культурного центра, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объявил 1 сентября. Одновременно Берлин потребовал закрыть российское генконсульство в Бонне к 18 сентября.

Москва назвала эти действия шагом к разрушению двусторонних отношений. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что ответом станет закрытие отделений Института Гёте в России.

Российский МИД объявил ответные меры. Немецкие культурные центры должны прекратить работу, а их сотрудники — покинуть страну не позднее 13 сентября.

Кроме того, до 18 сентября должно закрыться генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Его персоналу предписано уехать из России в тот же срок.

Ранее МИД РФ предписал немецким культурным центрам имени Гёте прекратить работу в России. Их командированные сотрудники должны покинуть страну не позднее 13 сентября. В ведомстве назвали решение ответом на недружественные действия Берлина.