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Опубликовано 7 сентября, 13:55

МИД предписал Центрам Гёте прекратить работу в России до 13 сентября

Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov / АР

Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov / АР

Немецкие культурные центры имени Гёте в России должны прекратить свою деятельность. Их командированным сотрудникам предписано покинуть страну не позднее 13 сентября 2026 года. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Соответствующие ноты российское внешнеполитическое ведомство вручило главе германской дипмиссии. В МИД России заявили, что решение стало ответной мерой на недружественные действия властей Германии. В ведомстве подчеркнули, что именно германская сторона, по оценке Москвы, спровоцировала новый виток напряжённости в отношениях двух стран.

«Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ», — говорится в сообщении российского МИД.

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Напомним, в последние недели отношения Москвы и Берлина сильно обострились. Германия ужесточила контроль при въезде россиян, объяснив это обвинениями в адрес Москвы после обнаружения трёх беспилотников в аэропорту Лейпцига. В российском МИД в ответ пообещали Берлину достойный ответ, а Мария Захарова усомнилась в случайности даты немецких заявлений.

Затем Германия объявила о прекращении работы Русского дома в Берлине и закрытии генконсульства России в Бонне. В ответ глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах закрыть отделения Института Гёте в России. Теперь российское внешнеполитическое ведомство официально потребовало прекратить работу немецких культурных центров имени Гёте в стране.

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Николь Вербер
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