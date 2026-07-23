Ночная резня в якутском посёлке: Мужчина убил собутыльника и ранил ещё четверых

В якутском посёлке Нижний Куранах (Алданский район) пьяный мужчина зарезал знакомого и ранил ещё нескольких человек. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Трагедия произошла в ночь на 23 июля в одном из частных домов. 40-летний фигурант во время алкогольного застолья ударил ножом в шею 26-летнего оппонента. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось.

Конфликт не ограничился одним эпизодом. По предварительной информации, нападавший успел нанести ранения ещё четырём участникам посиделок. Состояние одного из выживших медики оценивают как тяжёлое.

Подозреваемого удалось оперативно задержать на месте. В операции участвовали сотрудники уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции и группа Росгвардии по Алданскому району. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об аресте мужчины.

Ранее стало известно, что в Ставрополе перед судом предстанет 55-летний мужчина, который после жестокой расправы над приятелем ещё двое суток пьянствовал в одной комнате с трупом. Во время пьяной ссоры обвиняемый схватился за нож и нанёс 35-летнему знакомому несколько ударов в область тела, от которых тот скончался на месте.