Жительница Георгиевска пойдёт под суд за убийство сожителя ножом в ходе пьянки

Тридцатитрёхлетняя жительница Георгиевска обвиняется в убийстве своего 36-летнего сожителя. Расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ завершил следственный отдел по городу Георгиевску СУ СК России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, вечером 2 мая текущего года пара распивала спиртное. Во время застолья между ними вспыхнула ссора.

В разгар конфликта женщина схватилась за нож и нанесла один удар в туловище собутыльника. Ранение оказалось несовместимым с жизнью, потерпевший умер на месте.

Подозреваемую задержали, суд отправил её под стражу. В ходе расследования фигурантка полностью признала вину и раскаялась в совершённом. Сейчас материалы дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Life.ru рассказывал, как осуждённая москвичка, откусившая мужу половой орган во время семейной ссоры, столкнулась с тяжёлыми последствиями собственного поступка уже в колонии. По словам пострадавшего супруга, перед нападением женщина специально обработала зубы напильником, что обернулось необратимым разрушением — сейчас они попросту гниют. Мужчина утверждает, что никакой стоматологической помощи за решёткой она не получает, и называет происходящее кармическим возмездием за содеянное.