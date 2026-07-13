У москвички, откусившей мужу пенис, гниют зубы в колонии

Осуждённая москвичка, которая в ходе семейного конфликта откусила мужу половой орган, столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем в исправительной колонии. Как рассказал пострадавший супруг, его жена перед совершением преступления специально заточила зубы напильником, что привело к необратимым последствиям — у неё гниют зубы.

По словам 41-летнего мужчины, после отправки женщины в колонию о каком-либо должном уходе и лечении не было и речи. Заключённая не получала необходимой стоматологической помощи, что усугубило состояние её зубов.

По данным «Базы», пострадавший считает случившееся кармическим возмездием за совершённое преступление. Уголовное дело по факту нападения было рассмотрено судом, женщина отбывает наказание.

Напомним, москвичка напала на мужа из-за ревности после переписки с другой женщиной и откусила ему половой орган. Пострадавшего госпитализировали, женщину арестовали и приговорили к пяти годам колонии-поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На допросе москвичка призналась, что перед нападением специально затачивала зубы напильником. Врачи, впрочем, смогли пришить орган обратно. Но даже спустя год естественная эрекция у пациента не восстановилась, поэтому ему требуется дорогостоящее фаллопротезирование.