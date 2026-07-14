Не выдержал пьянства и безделья: Москвич схватился за топор, чтобы образумить сожителя дочери

На севере Москвы произошла семейная потасовка с применением холодного оружия. В одном из домов на Дегунинской улице 76-летний пенсионер в ходе ссоры ударил топором 30-летнего сожителя своей дочери, сообщает сайт MK.ru.

Всё случилось днём. Мужчина вернулся в квартиру нетрезвым, что в очередной раз вывело из себя пожилого хозяина. Старик схватил колун, которым обычно разделывал мясо, и нанёс удар. Однако оппонент оказал активное сопротивление и ответил ножом, ранив самого пенсионера.

Разнимать разбушевавшихся родственников пришлось соседям — они вызвали экстренные службы. Раненых развезли по больницам. После оказания помощи старика отпустили, и вскоре он уже давал показания в отделении полиции.

Как выяснилось, конфликт назревал давно. Дочь пожилого мужчины привлекалась за употребление наркотиков и не избавилась от зависимости. Около четырёх лет назад она сошлась с мужчиной с аналогичными привычками. Пара вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем и нигде не работала, что постоянно раздражало пенсионера, всю жизнь проработавшего на автокомбинате. В какой-то момент терпение лопнуло, и старик решил применить радикальный метод воздействия.

А ранее Life.ru сообщал, что в Омской области девушка подозревается в убийстве своей 65-летней бабушки топором. По данным следователей, внучка долго конфликтовала с пожилой родственницей, с которой проживала. Девушка не училась и не работала.