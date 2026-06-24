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Регион
24 июня, 09:52

Амурчанин ударил полицейского валенком по голове и получил год колонии

Обложка © Life.ru / GigaChat

Обложка © Life.ru / GigaChat

Житель Серышевского района Амурской области получил срок за то, что ударил сотрудницу полиции валенком по голове, а также за угрозу убийством и незаконное проникновение в чужое жилище. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Так, в феврале 2026 года пьяный мужчина пришёл к знакомому в село Серышево, сломал дверь веранды и влез в дом без разрешения хозяина. В другой день он поругался с женой и замахнулся на неё топором, ударил им по крыльцу рядом с ней и пригрозил убить. Женщина испугалась и восприняла угрозы в серьёз..

«В марте 2026 года участковый уполномоченный <...> совместно с коллегой прибыла по месту жительства семьи осужденного для проверки информации о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Проверка подтвердила, что есть проблемы, и полицейские начали оформлять документы на изъятие детей. Пьяному мужчине это не понравилось. Он взял валенок с резиновой подошвой и ударил им участковую по голове, а потом несколько раз по рукам и телу, причинив ей физическую боль. Суд приговорил его к одному году колонии общего режима.

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Наталья Афонина
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