Сценаристу «Счастливы вместе» дали шесть лет колонии за убийство собутыльника
Сценарист Берестовой получил срок за убийство экс-участника «Дома-2» Лукина
Станислав Берестовой. Обложка © VK / brodyagi_kvn
Измайловский суд Москвы огласил приговор в отношении сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового, который был признан виновным в убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Подсудимый отправлен в тюрьму на 6 лет и 7 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Назначить Берестовому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет семь месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в решении.
Сам Берестовой не считает себя виновным и утверждает, что защищался. Сценарист пытался доказать, что сам был после той драки в реанимации, а значит мог умереть. Кроме того, оба мужчины в момент ссоры были сильно пьяны, хотя крепко дружили до драки. Защита допускает, что будет обжаловать приговор.
«Я не убийца. Извините, что остался жив», — сказал он во время судебного процесса.
Напомним, в апреле 2025 года в квартире на Щёлковском шоссе нашли тело 33-летнего экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина с ножевыми ранениями. Мужчина до своей гибели был в квартире со сценаристом Станиславом Берестовым (экс-участником КВН). Между ними вспыхнула ссора, последний схватил нож и ударил им Лукина несколько раз. Берестовой заявил полиции, что защищался. Коллегия присяжных признала Берестового виновным.
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