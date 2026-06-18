Сценаристу «Счастливы вместе» дали шесть лет колонии за убийство собутыльника

Измайловский суд Москвы огласил приговор в отношении сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового, который был признан виновным в убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Подсудимый отправлен в тюрьму на 6 лет и 7 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Назначить Берестовому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет семь месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в решении.

Сам Берестовой не считает себя виновным и утверждает, что защищался. Сценарист пытался доказать, что сам был после той драки в реанимации, а значит мог умереть. Кроме того, оба мужчины в момент ссоры были сильно пьяны, хотя крепко дружили до драки. Защита допускает, что будет обжаловать приговор.

«Я не убийца. Извините, что остался жив», — сказал он во время судебного процесса.