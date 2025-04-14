В квартире на востоке Москвы нашли тело мужчины с 50 ножевыми ранениями

В Москве выясняют обстоятельства жестокого убийства мужчины, чьё тело было найдено сегодня в квартире жилого дома на Щёлковском шоссе. На теле погибшего насчитали не менее 50 колото-резаных ранений. По предварительным данным, их ему нанёс знакомый. Причина ссоры, которая привела к поножовщине, сейчас устанавливается.

Жертва, по всей видимости, пыталась дать отпор обидчику. Предполагаемый убийца тоже пострадал, и сейчас находится в больнице. Вскоре его планируется допросить.

«Измайловский межрайонный следственный отдел Следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство», — сообщили Life.ru в пресс-службе СК.