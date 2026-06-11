Присяжные вынесли вердикт сценаристу «Счастливы вместе» по делу об убийстве звезды «Дома-2»
Присяжные признали сценариста сериала «Счастливы вместе» виновным в убийстве
Станислав Берестовой/ Дмитрий Лукин. Обложка © VK / brodyagi_kvn, © Youtube / ДОМ-2
Коллегия присяжных заседателей в Москве признала сценариста «Счастливы вместе» Станислава Берестового виновным в убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В Измайловском районном суде был оглашён обвинительный вердикт, согласно которому Берестовой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс потерпевшему 91 удар ножом, что стало причиной его смерти. Окончательное решение по делу будет принято 18 июня 2026 года.
Напомним, в апреле 2025 года на Щёлковском шоссе в Москве нашли тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями. Позже выяснилось, что погибшим оказался 33-летний участник «Дома-2» Дмитрий Лукин. В момент трагедии он находился в квартире вместе с экс-участником команды КВН «Махачкалинские бродяги» Станиславом Берестовым. Между мужчинами произошёл конфликт, после чего приятель схватил нож и нанёс Лукину десятки ударов. Он утверждал, что это была самооборона и он пытался защититься. Мужчина сам позвонил в полицию.
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