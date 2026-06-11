Присяжные вынесли вердикт сценаристу «Счастливы вместе» по делу об убийстве звезды «Дома-2»

Коллегия присяжных заседателей в Москве признала сценариста «Счастливы вместе» Станислава Берестового виновным в убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В Измайловском районном суде был оглашён обвинительный вердикт, согласно которому Берестовой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс потерпевшему 91 удар ножом, что стало причиной его смерти. Окончательное решение по делу будет принято 18 июня 2026 года.