«Убивать не хотела, но так вышло»: В Петербурге судят женщину, зарезавшую мужа на пьянке

В Кировском районном суде началось слушание по делу о смертельной ссоре между супругами. 38-летняя женщина обвиняется в убийстве гражданского мужа, произошедшем в первый день весны в доме на проспекте Стачек, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Женщина зарезала гражданского мужа. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Перед трагедией Анна распивала спиртное с квартирантом и его приятелем. Внезапное возвращение партнёра испортило ей настроение. Мужчина, движимый ревностью, высказал резкости, дама ответила, и на глазах у свидетелей дело дошло до потасовки. В какой-то момент в руке женщины оказался нож.

«Одним ударом своей правой рукой, держа этот нож в руке, наносит телесное повреждение в область грудной клетки потерпевшего, от которого он скончался на месте», — сообщила старший следователь Валерия Ларионова.

Если обвинение докажет прямой умысел, Анне грозит до 15 лет колонии. Однако суд учтёт смягчающие обстоятельства, например наличие маленького ребёнка. Следующее заседание с допросом свидетелей состоится через месяц.

Ранее 19-летний парень из Тюменской области расправился с матерью и старшим братом, припрятал тела и сбежал в Екатеринбург. Затем целый месяц злоумышленник вёл переписку от имени убитой женщины, выманивая деньги у её знакомых в мессенджерах. Мошенническим путём ему удалось завладеть более чем 109 тысячами рублей.