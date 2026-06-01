«Шёл как зомби»: Сценарист «Счастливы вместе» назвал убийство звезды «Дома-2» самообороной

Сценарист российского сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой признал вину по делу об убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, но настаивает, что действовал в порядке самообороны. Об этом он сообщил на заседании Измайловского суда Москвы.

По версии подсудимого, конфликт начался после отказа дать Лукину в долг 50 тысяч рублей. Берестовой утверждает, что гость был пьян, шумел, а затем ударил его со спины и сломал лицевую кость. После этого, по словам сценариста, звезда «Дома-2» якобы начал наступать на него с ножом и угрожать убийством.

«Я говорил ему: «Остановись, хватит». Он шёл на меня как зомби с фразой «убью». Я не был специалистом по рукопашному бою, я не знал, как прекратить конфликт и обезоружить его, мне было страшно», — сказал обвиняемый.

В суде Берестовой заявил, что из-за травмы глаза плохо видел, испугался и начал хаотично размахивать ножом, пытаясь держать нападавшего на расстоянии. Количество ранений на теле погибшего — более 50 — он объяснил шоком и беспорядочными движениями во время борьбы.

После происшествия Берестовой сам вызвал экстренные службы и сообщил о нападении. По его словам, раньше он был знаком с Лукиным по общему проекту и поддерживал с ним нормальные отношения.