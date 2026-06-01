«Шёл как зомби»: Сценарист «Счастливы вместе» назвал убийство звезды «Дома-2» самообороной
Сценарист «Счастливы вместе» Берестовой признал вину в убийстве звезды «Дома-2»
Станислав Берестовой/ Дмитрий Лукин. Обложка © Youtube /Свежий взгляд © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dima.parovoz.lukin
Сценарист российского сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой признал вину по делу об убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, но настаивает, что действовал в порядке самообороны. Об этом он сообщил на заседании Измайловского суда Москвы.
По версии подсудимого, конфликт начался после отказа дать Лукину в долг 50 тысяч рублей. Берестовой утверждает, что гость был пьян, шумел, а затем ударил его со спины и сломал лицевую кость. После этого, по словам сценариста, звезда «Дома-2» якобы начал наступать на него с ножом и угрожать убийством.
«Я говорил ему: «Остановись, хватит». Он шёл на меня как зомби с фразой «убью». Я не был специалистом по рукопашному бою, я не знал, как прекратить конфликт и обезоружить его, мне было страшно», — сказал обвиняемый.
В суде Берестовой заявил, что из-за травмы глаза плохо видел, испугался и начал хаотично размахивать ножом, пытаясь держать нападавшего на расстоянии. Количество ранений на теле погибшего — более 50 — он объяснил шоком и беспорядочными движениями во время борьбы.
После происшествия Берестовой сам вызвал экстренные службы и сообщил о нападении. По его словам, раньше он был знаком с Лукиным по общему проекту и поддерживал с ним нормальные отношения.
Ещё 14 апреля сообщалось, что на Щёлковском шоссе в Москве нашли тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями. Позже выяснилось, что погибшим оказался 33-летний участник «Дома-2» Дмитрий Лукин. В момент трагедии он находился в квартире вместе с экс-участником команды КВН «Махачкалинские бродяги» Станиславом Берестовым. Между мужчинами произошёл конфликт, после чего приятель схватил нож и нанёс Лукину десятки ударов.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.