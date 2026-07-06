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6 июля, 09:19

20-летняя омская «Раскольникова» зарубила свою бабушку топором

Обложка © Omsk.sledcom.ru

Обложка © Omsk.sledcom.ru

В Омской области 20-летняя девушка подозревается в убийстве своей 65-летней бабушки топором. Об этом сообщили в региональном СУСК.

Преступление произошло 4 июля в посёлке Черлак. Внучка длительное время конфликтовала с пожилой родственницей, с которой проживала. Девушка не училась и не работала, родители живут в других городах.

«Действуя из личных неприязненных отношений, в ходе ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. От причинённых телесных повреждений женщина скончалась на месте» — сообщили в ведомстве.

Подозреваемую задержали, решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» — девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

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Александра Мышляева
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