20-летняя омская «Раскольникова» зарубила свою бабушку топором

В Омской области 20-летняя девушка подозревается в убийстве своей 65-летней бабушки топором. Об этом сообщили в региональном СУСК.

Преступление произошло 4 июля в посёлке Черлак. Внучка длительное время конфликтовала с пожилой родственницей, с которой проживала. Девушка не училась и не работала, родители живут в других городах.

«Действуя из личных неприязненных отношений, в ходе ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. От причинённых телесных повреждений женщина скончалась на месте» — сообщили в ведомстве.

Подозреваемую задержали, решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» — девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 59-летнюю женщину к восьми годам колонии общего режима за попытку организовать убийство соседки по коммунальной квартире. Поводом для преступления стал многолетний конфликт за жильё. Об этом сообщили в пресс-службе судо Северной столицы.