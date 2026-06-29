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29 июня, 09:59

«Нет тела — нет дела»: Петербурженка заказала убийство соседки по коммуналке и получила 8 лет тюрьмы

Суд приговорил петербурженку к 8 годам за попытку организации убийства соседки

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 59-летнюю женщину к восьми годам колонии общего режима за попытку организовать убийство соседки по коммунальной квартире. Поводом для преступления стал многолетний конфликт за жильё. Об этом сообщили в пресс-службе судо Северной столицы.

Петербурженка получила 8 лет за попытку заказать убийство соседки за 70 тыс. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

59-летняя Галина Лысенко решила избавиться от соседки, с которой у неё на протяжении многих лет продолжался конфликт в коммунальной квартире на улице Седова. Следствие установило, что женщина искала исполнителя убийства и предложила за «работу» 70 тысяч рублей, передав часть суммы в ходе встреч.

Однако предполагаемый киллер оказался осведомителем и сразу сообщил о происходящем в правоохранительные органы, после чего участвовал в оперативном эксперименте. Позднее фигурантка подтвердила свои намерения, предоставив информацию о месте проживания соседки и обсудив детали предполагаемого преступления. Довести план до конца она не смогла — её задержали сотрудники полиции до реализации задуманного.

«Из показаний П., данных на предварительном следствии, следует, что он 08.03.2026 просил милостыню и заметил женщину, которая спрашивала у его «коллег», кто является главным среди всех местных попрошаек, где один из «коллег» указал на него. Когда Лысенко к нему подошла, она напрямую сказала о том, что «надо убрать человека», рассказала о своем плане преступления по убийству её соседки Т. со словами «нет тела — нет дела», — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в покушении на организацию убийства по найму и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворён гражданский иск на сумму 500 тысяч рублей.

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Ранее в американском штате Нью-Йорк расследуется гибель пятерых членов одной семьи, тела которых были обнаружены в жилой квартире в городе Меканиквилл. Поводом для проверки стало сообщение соседей, заметивших, что семья не появлялась на протяжении нескольких дней.

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Петербурженка получила 8 лет за попытку заказать убийство соседки за 70 тыс.. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Милена Скрипальщикова
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