В Петербурге школьный бухгалтер наняла «киллера» у храма, чтобы расправиться с соседкой
В Петербурге школьный бухгалтер наняла киллера для соседки по коммуналке
В Петербурге школьный бухгалтер наняла «киллера» у храма, чтобы расправиться с соседкой. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Санкт-Петербурге школьный главный бухгалтер решила расправиться с соседкой по коммуналке и наняла «киллера». Женщине вменяют попытку заказного убийства, сообщает СК.
Галине Ивановне вменяют попытку заказного убийства. Фото © СК по Санкт-Петербургу
59-летний бухгалтер часто ссорилась с 67-летней соседкой. В какой-то момент обиженная дама решила прекратить препирательства раз и навсегда. Она наняла человека, который просил милостыню у храма, чтобы тот избавился от соседки. За убийство женщина заплатила 70 тысяч рублей.
Однако «киллер» пошёл в полицию и рассказал о случившемся. Главбуха задержали, в её отношении возбуждено уголовное дело. Сама подозреваемая вину не признаёт.
Ранее в Иркутской области были задержаны киллеры-расчленители. Их поймали во время выполнения заказа от серийного убийцы, который предпочёл не марать руки самостоятельно. Были задержаны трое подозреваемых: 61-летний заказчик Смолин и киллеры 49-летний Владимир Рейкало и 47-летний Виталий Медведь. В настоящее время следственные органы выясняют возможную причастность банды к другим заказным убийствам, совершённым в 90-е годы.