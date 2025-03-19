В Петербурге школьный бухгалтер наняла «киллера» у храма, чтобы расправиться с соседкой

В Санкт-Петербурге школьный главный бухгалтер решила расправиться с соседкой по коммуналке и наняла «киллера». Женщине вменяют попытку заказного убийства, сообщает СК.

Галине Ивановне вменяют попытку заказного убийства. Фото © СК по Санкт-Петербургу

59-летний бухгалтер часто ссорилась с 67-летней соседкой. В какой-то момент обиженная дама решила прекратить препирательства раз и навсегда. Она наняла человека, который просил милостыню у храма, чтобы тот избавился от соседки. За убийство женщина заплатила 70 тысяч рублей.

Однако «киллер» пошёл в полицию и рассказал о случившемся. Главбуха задержали, в её отношении возбуждено уголовное дело. Сама подозреваемая вину не признаёт.