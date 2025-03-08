Киллеры-расчленители задержаны в Приангарье при выполнении очередного заказа

В Иркутской области задержаны киллеры, специализировавшиеся на расчленении жертв. Их поймали во время выполнения заказа от серийного убийцы, который предпочёл не марать руки самостоятельно.

Как сообщает SHOT, раскрытие братского ОПГ душегубов стало возможным благодаря расследованию дела, которое было приостановлено 26 лет назад. В 1998 году рецидивист Александр Смолин заплатил двум наёмникам за устранение своего оппонента — 47-летнего Юрия Плясулина.

Киллеры поджидали свою жертву вечером, схватили его и затолкнули в свою Toyota Marino, после чего вывезли к реке Ия. Там они сначала жестоко избили Плясулина бейсбольной битой, а затем задушили его верёвкой. После расправы тело было расчленено: останки закопали, а голову и руки сбросили в реку, чтобы затруднить опознание. Убитого обнаружили лишь весной следующего года.

Несмотря на тщательное расследование, тогда душегубов не удалось поймать, и дело было закрыто. Однако весной этого года следователи возобновили работу над ним и переквалифицировали его на статью «Убийство по найму группой лиц».

В результате были задержаны трое подозреваемых. Заказчик — 61-летний Смолин — оказался серийным убийцей. Он вышел из тюрьмы в 2019 году после отбывания наказания за другие преступления. Теперь он снова под стражей, вместе с двумя киллерами — 49-летним Владимиром Рейкало и 47-летним Виталием Медведем. Эти преступники также были замешаны в кражах в регионе. Задержанные проживали в разных городах: Братске, Иркутске и посёлке Прибрежный.

В настоящее время следственные органы выясняют возможную причастность банды к другим заказным убийствам, совершённым в 90-е годы.