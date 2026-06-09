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9 июня, 10:08

18 лет без изменений: Пасынку Стаса Намина не смягчили срок за зверское убийство бабушки и брата

Суд оставил в силе приговор пасынку Стаса Намина за двойное убийство

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Роману Ткаченко, пасынку рок-музыканта Стаса Намина, передаёт РИА «Новости». Он был осуждён за двойное убийство в Подмосковье.

Ранее Мособлсуд назначил Ткаченко 18 лет колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата. В суде он признал вину, однако не согласился с квалификацией своих действий.

Тела пенсионерки и её 30-летнего внука с колото-резаными ранами нашли в октябре 2023 года в частном доме в деревне Крюково Истринского района. По версии следствия, после ссоры Ткаченко дождался, когда бабушка уснёт, и убил её. Затем он позвонил брату, попросил его приехать и расправился с ним тоже. После этого мужчина сам сообщил о случившемся в полицию.

Защита утверждала, что у Ткаченко были проблемы с ментальным здоровьем. Адвокат говорил, что ранее он пытался покончить с собой, а в момент преступления мог находиться в состоянии аффекта. Однако экспертиза не выявила у осуждённого тяжёлого психического расстройства. Стас Намин был признан потерпевшим по этому уголовному делу.

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Николь Вербер
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