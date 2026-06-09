18 лет без изменений: Пасынку Стаса Намина не смягчили срок за зверское убийство бабушки и брата

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Роману Ткаченко, пасынку рок-музыканта Стаса Намина, передаёт РИА «Новости». Он был осуждён за двойное убийство в Подмосковье.

Тела пенсионерки и её 30-летнего внука с колото-резаными ранами нашли в октябре 2023 года в частном доме в деревне Крюково Истринского района. По версии следствия, после ссоры Ткаченко дождался, когда бабушка уснёт, и убил её. Затем он позвонил брату, попросил его приехать и расправился с ним тоже. После этого мужчина сам сообщил о случившемся в полицию.

Защита утверждала, что у Ткаченко были проблемы с ментальным здоровьем. Адвокат говорил, что ранее он пытался покончить с собой, а в момент преступления мог находиться в состоянии аффекта. Однако экспертиза не выявила у осуждённого тяжёлого психического расстройства. Стас Намин был признан потерпевшим по этому уголовному делу.