Житель Ставрополя зарезал собутыльника и два дня пьянствовал с трупом в комнате

55-летний житель Ставрополя обвиняется в убийстве приятеля, после которого двое суток пил спиртное в одной комнате с трупом. Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Обвиняемый на допросе. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

По данным следствия, вечером 21 апреля в одной из квартир города между собутыльниками вспыхнул конфликт. Обвиняемый схватился за нож и нанёс несколько ударов в область тела оппонента. 35-летний потерпевший скончался на месте.

После случившегося фигурант не стал никуда обращаться и ещё двое суток продолжал распивать алкоголь, находясь в одной комнате с мёртвым товарищем. Преступление вскрылось, когда в гости к сыну зашла его мать и увидела лежащего на полу мужчину.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».

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