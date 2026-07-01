Булгаков был прав! Квартирный вопрос довёл москвичей до поножовщины

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1 июля, 13:43

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Пенсионер из Москвы напал на сына с ножом из-за спора о квартире

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

На юге Москвы 83-летний пенсионер ранил ножом собственного сына во время семейного конфликта из-за квартиры. Ссора произошла вечером 30 июня в доме на Михневской улице, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, 51-летний мужчина вернулся с работы, после чего между ним и отцом вспыхнул имущественный спор. В какой-то момент пенсионер взял кухонный нож и напал на сына. Пострадавший получил глубокую рану руки, но сам вызвал медиков.

Отец после конфликта ушёл в свою комнату и спрятал нож, при этом он тоже порезал пальцы. В итоге обоих мужчин госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Пенсионер и раньше нападал на взрослых детей, пытаясь выгнать их из квартиры. На сей раз пострадавший написал заявление в полицию.

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