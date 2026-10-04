90 ножевых «по любви»: Студент раскрыл жуткий мотив убийства мамы и брата в Петербурге

Василеостровский районный суд Петербурга арестовал до 2 декабря местного жителя, обвиняемого в убийстве приёмной матери и малолетнего брата. 21-летний студент полностью признал вину, раскрыл мотив и не возражал против заключения под стражу.

Фигуранта задержали и предъявили ему обвинение 3 октября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов. Следователи настаивали на аресте, поскольку считали, что он может продолжить совершать преступления.

По версии следствия, нападение произошло в ночь со 2 на 3 октября в квартире дома №37 на Наличной улице. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый использовал ножи для резьбы по дереву. Женщина и мальчик 2018 года рождения погибли от многочисленных ранений.

Мотивом стала зависть к отношениям младшего брата с матерью. Сам задержанный рассказал, что последние два года систематически злоупотребляет спиртным, а лечение зависимости не приносит результата.

«У меня происходят вспышки гнева, я бываю агрессивным к окружающим», — попытался он оправдаться во время заседания.

Напомним, тела женщины и ребёнка обнаружили утром 3 октября, после чего задержали 21-летнего студента. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего.