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Опубликовано 4 октября, 16:49

90 ножевых «по любви»: Студент раскрыл жуткий мотив убийства мамы и брата в Петербурге

Студент арестован за убийство мамы и брата в Петербурге: он нанёс им 90 ножевых

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Василеостровский районный суд Петербурга арестовал до 2 декабря местного жителя, обвиняемого в убийстве приёмной матери и малолетнего брата. 21-летний студент полностью признал вину, раскрыл мотив и не возражал против заключения под стражу.

Фигуранта задержали и предъявили ему обвинение 3 октября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов. Следователи настаивали на аресте, поскольку считали, что он может продолжить совершать преступления.

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По версии следствия, нападение произошло в ночь со 2 на 3 октября в квартире дома №37 на Наличной улице. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый использовал ножи для резьбы по дереву. Женщина и мальчик 2018 года рождения погибли от многочисленных ранений.

Мотивом стала зависть к отношениям младшего брата с матерью. Сам задержанный рассказал, что последние два года систематически злоупотребляет спиртным, а лечение зависимости не приносит результата.

«У меня происходят вспышки гнева, я бываю агрессивным к окружающим», — попытался он оправдаться во время заседания.

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Напомним, тела женщины и ребёнка обнаружили утром 3 октября, после чего задержали 21-летнего студента. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и судебных решениях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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