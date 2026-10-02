Вернувшийся из тюрьмы уголовник зарезал мать и отчима в Ульяновске

В Ульяновске 36-летнего мужчину подозревают в убийстве матери и отчима во время семейного конфликта. По данным SHOT, незадолго до произошедшего он вернулся из мест лишения свободы.

В Ульяновске мужчина зарезал мать и отчима после семейной ссоры. Фото © Telegram / SHOT

Как утверждает канал, во время ссоры мужчина схватил нож и напал на родственников. Его пожилой отчим Николай получил девять ранений, однако смог выбежать из дома и самостоятельно добраться до остановки.

До приезда скорой помощи пострадавший оставался в сознании. Медики пытались его реанимировать, но спасти мужчину не удалось.

Мать предполагаемого нападавшего также погибла. Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал о другом преступлении против близкого родственника: в сентябре в Петербурге задержали мужчину, признавшегося в убийстве матери. По версии следствия, трагедии также предшествовал семейный конфликт.