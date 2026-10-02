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Опубликовано 2 октября, 09:45

Вернувшийся из тюрьмы уголовник зарезал мать и отчима в Ульяновске

SHOT: В Ульяновске мужчина зарезал мать и отчима после семейной ссоры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gergitek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gergitek

В Ульяновске 36-летнего мужчину подозревают в убийстве матери и отчима во время семейного конфликта. По данным SHOT, незадолго до произошедшего он вернулся из мест лишения свободы.

В Ульяновске мужчина зарезал мать и отчима после семейной ссоры. Фото © Telegram / SHOT

В Ульяновске мужчина зарезал мать и отчима после семейной ссоры. Фото © Telegram / SHOT

Как утверждает канал, во время ссоры мужчина схватил нож и напал на родственников. Его пожилой отчим Николай получил девять ранений, однако смог выбежать из дома и самостоятельно добраться до остановки.

До приезда скорой помощи пострадавший оставался в сознании. Медики пытались его реанимировать, но спасти мужчину не удалось.

Мать предполагаемого нападавшего также погибла. Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом преступлении против близкого родственника: в сентябре в Петербурге задержали мужчину, признавшегося в убийстве матери. По версии следствия, трагедии также предшествовал семейный конфликт.

Больше новостей о расследованиях и резонансных уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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