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Опубликовано 2 октября, 01:47

Бытовая ссора на Сахалине закончилась смертью 40-летнего мужчины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Корсакове 25-летнего местного жителя заключили под стражу по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть знакомого. Об этом сообщили в Следственном комитете Сахалинской области.

По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 28 сентября 2026 года в одной из квартир на улице Советской. Между обвиняемым и его 40-летним знакомым возник конфликт, переросший в драку.

Следователи считают, что во время ссоры молодой человек нанёс мужчине множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Полученные травмы оказались смертельными. 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по делу продолжается расследование. Обвиняемый находится под стражей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что жителя Ленинградской области приговорили к ограничению свободы после гибели его сожительницы во время ссоры. Трагедия произошла в апреле 2025 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда ударил свою гражданскую жену. Через несколько часов она скончалась.

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Артём Гапоненко
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