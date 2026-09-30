Пьяный житель Ленобласти убил свою гражданскую жену «несильной пощёчиной»

Суд в Ленинградской области назначил жителю Подпорожья шесть месяцев ограничения свободы за причинение смерти сожительнице по неосторожности. Женщина умерла после удара по голове во время ссоры.

Трагедия произошла в апреле 2025 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда ударил свою гражданскую жену. Через несколько часов она скончалась.

Подсудимый вину не признал и настаивал, что ограничился «несильной пощёчиной». По его словам, затем женщина ушла к подругам, которые вечером привезли её обратно сильно пьяной. Он утверждал, что занёс сожительницу в дом, уложил в кровать, а утром обнаружил мёртвой.

Однако свидетельские показания и заключение судмедэксперта подтвердили, что смерть наступила именно от удара по голове. Приговор пока не вступил в законную силу, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Нижегородской области арестовали мужчину, который поджёг сожительницу во время ссоры. Знакомые потушили огонь, пострадавшую госпитализировали с обширными ожогами. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство.