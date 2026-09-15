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Опубликовано 15 сентября, 09:57

Россиянка заколола вилами собутыльника и добила его 76 ударами лопатой

Жительница Гатчины получила 9 лет за убийство собутыльника 76 ударами лопатой

Жительница Гатчины получила 9 лет за убийство собутыльника 76 ударами. Обложка © Telegram / Следком Ленинградской области

Жительница Гатчины получила 9 лет за убийство собутыльника 76 ударами. Обложка © Telegram / Следком Ленинградской области

Жительницу Гатчины приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство собутыльника, которому она нанесла 76 ударов лопатой и садовыми вилами. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Ленинградской области.

Жительница Гатчины получила 9 лет за убийство собутыльника 76 ударами. Видео © Telegram / Следком Ленинградской области

Конфликт произошёл в вагончике на территории художественной мастерской, где проживала женщина. Перед ссорой участники застолья употребляли алкоголь.

Во время конфликта подсудимая схватила лопату и вилы и множество раз ударила мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Свою вину женщина признала лишь частично. Она утверждала, что не хотела смерти знакомого, а пыталась заставить его прекратить кричать.

Суд признал её виновной и назначил девять лет лишения свободы.

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Ранее Life.ru рассказывал о задержании жительницы Гатчины после гибели собутыльника. Тогда следствие сообщало, что конфликт произошёл после совместного распития алкоголя, а потерпевший получил ранение садовыми вилами. Мужчина скончался на месте, после чего подозреваемую задержали по горячим следам.

Больше новостей о расследованиях, уголовных делах и судебных приговорах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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