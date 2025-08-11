«Била куда ни попадя»: Под Петербургом женщина заколола собутыльника вилами

Жительница Гатчины заколола собутыльника вилами. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

В Ленобласти задержали женщину, которая заколола собутыльника вилами. Видео © Telegram / Следком Ленинградской области

«В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам задержана 41-летняя женщина. По данным следствия, в ходе конфликта, последовавшего после совместного распития спиртных напитков, подозреваемая нанесла проникающую рану садовыми вилами потерпевшему», — указали в пресс-службе.

На показанном СК видео задержанная рассказывает, что «била куда ни попадя» и заехала собутыльнику в ухо. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Следствие намерено просить об аресте женщины.