10 августа, 10:30

Петербургский сапожник, убивший невесту, попросился на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Сапожник из Петербурга Евгений Андреев, убивший свою невесту и месяц проживший в квартире с её телом, хочет избежать тюремного заключения. Как выяснил телеканал «Санкт-Петербург», мужчина просится на СВО.

Рассмотрением процесса занимался Ленинский районный суд. Его приостановили после четвёртого заседания.

Life.ru рассказывал об этой жуткой истории, случившейся в Петербурге перед Новым годом. Мужчина, зарабатывавший ремонтом обуви, трижды ударил свою девушке по голове киянкой, а потом добил, задушив галстуком. После этого он ещё почти месяц жил с трупом в квартире, прежде чем явиться с повинной.

