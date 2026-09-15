Москвич зверски убил подругу в горах ради миллионов и пытался выдать всё за несчастный случай

Жителя Москвы будут судить в Бурятии по делу о расправе над знакомой ради её имущества во время отдыха в Аршане. Данную информацию распространила пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии ведомства, в сентябре 2025 года пара приехала из столицы в Тункинский район и отправилась гулять в горы. Там мужчина решил завладеть ценностями спутницы и напал на неё. Следователи считают, что после избиения он задушил потерпевшую, а тело сбросил в реку Кынгырга.

Затем фигурант вызвал спасателей и заявил, что женщина сорвалась с подвесного моста, а её унесло течением. Позднее он вернулся в гостиничный номер и, как полагает следствие, забрал украшения и другие личные вещи на сумму свыше 1,1 млн рублей. Часть ценностей, включая часы с бриллиантами и серьги, впоследствии обнаружили у его знакомого в Москве.

Обвиняемый вину не признал и продолжает настаивать на несчастном случае. В СК заявили, что такая версия расходится с результатами экспертиз и другими материалами дела. На имущество москвича стоимостью 14,9 млн рублей наложили арест.

Расследование завершено, материалы направлены в суд. Там рассмотрят обстоятельства смерти женщины и доводы сторон.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе возле кафе произошла смертельная поножовщина. 23-летний местный житель погиб после ссоры с 37-летним знакомым. Конфликт вспыхнул после совместного застолья. Молодой человек по имени Данил и его старший знакомый выпивали в кафе «Каприз» на улице Пландина. Позже они вышли на улицу, где между ними началась перепалка. В ходе ссоры 37-летний мужчина достал нож и нанёс им несколько ударов оппоненту. После этого он скрылся с места происшествия. Ранения оказались смертельными — пострадавшего спасти не удалось.