В Иркутской области осудили подростка за убийство сверстницы и соседки

Восемь лет в воспитательной колонии проведёт 15-летний житель иркутского Шелехова, признанный виновным в убийстве двух девушек. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Иркутской области.

В Шелехове осудили подростка за двойное убийство. Видео © VK / СУ СК по Иркутской области

Подросток оказался на скамье подсудимых после нападения, которое произошло в октябре 2025 года. Одной из погибших была его 14-летняя знакомая. Вторая — 23-летняя соседка, вмешавшаяся после того, как услышала крики и попыталась защитить девушку. Следствие и суд установили, что подросток пришёл на встречу с ножом. Во время разговора между ним и знакомой возник конфликт на почве ревности. Юноша несколько раз ударил её ножом. Когда соседка попыталась прекратить нападение и оказать помощь, он набросился и на неё.

Суд признал подростка виновным в убийстве двух лиц, совершённом с особой жестокостью. Также были рассмотрены требования родственников погибших. Матери обеих девушек получат по 2,5 млн рублей в счёт компенсации морального вреда. Кроме того, осуждённый должен возместить расходы на погребение. Приговор пока не вступил в силу.

Как сообщает региональное управление СК РФ, в рамках расследования уголовного дела следователями допрошено более 60 свидетелей, проведено 15 различных экспертиз. В прокуратуре отмечается, что приговор был утверждён с учётом мнения гособвинителя.

Напомним, ранее в Шелехове состоялись траурные церемонии в память о двух молодых девушках, ставших жертвами жестокого убийства, совершённого подростком. Более двухсот человек пришли проститься с одной из погибших. В церемонии участвовали её сверстники, друзья и знакомые. Все говорили о погибшей с теплотой и уважением. Ранее прошло прощание с её 23-летней соседкой. Девушка недавно вышла замуж, и на её похороны пришло так много людей, что не все смогли поместиться в ритуальном зале.