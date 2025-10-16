В Приангарье простились с двумя девушками, которых зарезал школьник

В городе Шелехов состоялись траурные церемонии в память о двух молодых девушках, ставших жертвами жестокого убийства, совершённого подростком. На прощание с одной из погибших, восьмиклассницей, скончавшейся от ножевых ранений в ходе конфликта с её знакомым, собралось более двухсот человек, сообщает Babr Mash .

В церемонии приняли участие сверстники, друзья и знакомые жертвы. Все говорили о девушке с теплотой и уважением. До этого прошло прощание с её 23-летней соседкой, которая, услышав крики, выбежала в подъезд и также получила ножевые ранения. Она успела выйти на улицу, но вскоре скончалась в больнице. Девушка недавно вышла замуж, и на её прощание пришло так много людей, что не все смогли попасть в ритуальный зал.