Искали почти две недели: Пропавшего в Прикамье 19-летнего юношу нашли убитым у гаражей

Пропавшего в Горнозаводске 19-летнего Данила Ф. нашли погибшим. По данным СУ СК России по Пермскому краю, 34-летний местный житель обвиняется в убийстве знакомого, кем, предположительно, и может являться юноша.

Молодого человека разыскивали с 27 августа, когда он вышел из дома на улице Гипсоцемента и перестал выходить на связь. Вечером того же дня Данила уже не отвечал на звонки матери. О его гибели стало известно 7 сентября.

«Следствием установлено, что 28 августа 2026 года в дневное время фигурант распивал спиртное в квартире по ул. Октябрьская города Горнозаводск со своим знакомым. Между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее десяти ударов ножом. От полученных повреждений 19-летний мужчина скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления фигурант переместил тело потерпевшего», — говорится в сообщении ведомства.

После произошедшего обвиняемый переместил тело, пытаясь скрыть следы преступления. Следователи и сотрудники полиции установили личность мужчины и его местонахождение, после чего задержали. Суд отправил фигуранта под стражу.

По информации источника Kp.ru, погибшего обнаружили в центре Горнозаводска в районе гаражей. В соцсетях распространялись слухи об отрезанных пальцах, но собеседник издания назвали их достоверными.

По делу назначены необходимые судебные экспертизы, также продолжаются допросы свидетелей. Расследование ведётся по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске задержали несовершеннолетнего по подозрению в убийстве собственного отца. Тело 37-летнего мужчины нашли 7 сентября в доме в переулке Пестеля. В ходе следственных мероприятий правоохранители установили возможную причастность к преступлению его несовершеннолетнего сына. Подростка задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По предварительной версии, причиной могли стать личные неприязненные отношения между родственниками. Возбуждено уголовное дело.