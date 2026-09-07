В Тюмени бомж зарезал собутыльника и его даму, оставив тела гнить в квартире

В Тюмени задержали 64-летнего мужчину без определённого места жительства, которого подозревают в убийстве двух человек. Тела мужчины и женщины с колото-резаными ранениями нашли 5 сентября в квартире на улице Судостроителей, сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, трагедия произошла ещё 27 августа. Подозреваемый вместе с новыми знакомыми распивал спиртное в квартире. Во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт.

Как считают следователи, 64-летний мужчина схватил нож и не менее двух раз ударил им собутыльника в область тела и грудной клетки. После этого решил избавиться от свидетельницы — сожительницы погибшего. Женщине он нанёс не менее трёх ударов ножом в шею, грудь и бедро, после чего сбежал.

Раскрыть преступление удалось благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников уголовного розыска. Подозреваемого нашли и задержали. Ранее он неоднократно был судим. Во время следственных действий мужчина признался в содеянном и рассказал следователю об обстоятельствах произошедшего.

На месте преступления правоохранители изъяли предполагаемое орудие убийства — нож. По делу назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские исследования. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного.

Недавно Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Якутии. В одном из домов во время пьяного застолья мужчина зарезал собутыльника и ранил ещё четверых. По версии следствия, конфликт между участниками посиделок перерос в поножовщину, а подозреваемого задержали на месте.