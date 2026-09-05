Мужчина зарезал жену и её подругу во время пьяного застолья в Тавде

Тавдинский районный суд отправил под стражу до 4 ноября 34-летнего местного жителя Вадима Абашева. Его обвиняют в убийстве двух женщин, сообщили в судебной инстанции Свердловской области.

Тела погибших обнаружили утром 4 сентября в крытой ограде одного из домов в Тавде. На них найдены признаки насильственной смерти. Обе женщины были многодетными. Одна из них, по данным портала E1.ru, была женой подозреваемого, а вторая — её подругой.

В день трагедии компания втроём сидела в доме у подозреваемого и распивала спиртное. Сам Абашев отказалася на допросе объяснять, почему схватился за нож и зарезал обеих женщин. После преступления он попытался скрыться, но его нашли по горячим следам. Мужчина уже был судим по статьям о краже, побоях и угоне автомобиля.

Следствие предъявило ему обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Абашеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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